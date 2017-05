Protest gegen Abberufung in Seniorenheim

Die überraschende Abberufung der langjährigen Pflegedirektorin sorgt jetzt für Aufregung in einem Seniorenheim in Salzburg-Aigen. Der Betriebsrat wehrt sich in einem offenen Brief gegen die Personalentscheidung.

Seit gut zehn Jahren war die Pflegedirektorin der Seniorenwohnanlage der Österreichischen Jungarbeiterbewegung (ÖJAB) in Salzburg-Aigen im Amt: Sie sei hochangesehen, von Bewohnern und Mitarbeitern gleichermaßen geschätzt, sagt Betriebsrat Peter Hackl. Dass die Direktorin von der ÖJAB-Geschäftsleitung nun plötzlich, ohne Vorwarnung und Gründe zu nennen, mit sofortiger Wirkung vom Dienst freigestellt wurde, entspreche auch nicht den Gepflogenheiten der österreichischen Jungarbeiterbewegung, so der Betriebsrat.

ORF/Peter-Paul Hahnl

Die Belegschaft ist schockiert und macht sich per offenem Brief für die verdiente Führungskraft stark: Die rund 80 Mitarbeiter in Salzburg seien fassungslos, sagt Hackl. Außerdem stehe die abgesetzte Direktorin knapp ein Jahr vor ihrer regulären Pensionierung.

Keine Stellungnahme von ÖJAB-Geschäfstführung

Auf ORF-Anfrage wollte ÖJAB-Geschäftsführerin Monika Schüssler, keine Stellungnahme zu der Sache abgeben und verwies darauf, dass Personalentscheidungen vertraulich seien. Der Betriebsrat will der Kündigung widersprechen und appelliert in dem offenen Brief an die Geschäftsführung, die Pflegedirektorin nicht unmittelbar vor der Pension abzuberufen.

