Fast 20 Helikopter bei einzigartiger Großübung

Rettungskräfte, Polizei und Bundesheer führen heute in Adnet (Tennengau) ein Übung der Superlative durch: Beinahe 20 Hubschrauber üben eine Evakuierung aus der Luft. Der Test in dieser Größenordnung ist eine Österreich-Premiere.

Der Raum um Adnet ist das Einsatzgebiet. Übungsannahme ist der Bruch der Staumauer der Wiestalsperre: Dann würden sieben Millionen Kubikmeter Wasser das Wiestal überschwemmen, die Flutwelle würde Bewohner einschließen. Hilfe ist nur mehr aus der Luft möglich. Rund 200 Menschen werden aus dem Überschwemmungsgebiet gerettet - von Hausdächern, Geländeinseln und aus dem Wasser.

Bundesheer/K. Tokunaga

„Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten“

Dazu sind Notarzt- und Polizeihubschrauber im Einsatz, aber auch 15 Helikopter des Bundesheeres. Die organisatorische und technische Zusammenarbeit aller Einsatzorganisationen und Behörden ist das Ziel der Übung, sagt Organisator Peter Schinnerl vom Bundesheer: „Wir haben die Massenevakuierung schon öfter gemacht - aber in so einem großen Rahmen noch noch nie. Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten. Das kann uns jederzeit passieren. Wir wollen entsprechend dafür gerüstet sein und wollen auch dieses Verfahren mit den zivilen Partnern üben. Wir können dann, wenn Not am Mann ist, mit unserer ganzen Kapazität in den Raum eingreifen.“

Bei der größten Massenevakuierungs-Übung aus der Luft, die je in Österreich stattfindet, sind auch 100 Freiwillige der Feuerwehren Adnet, Hallein, Oberalm, Puch, St. Koloman und 150 Soldaten im Einsatz. Sie wollen innerhalb von eineinhalb Stunden alle 200 Menschen aus dem Gefahrenbereich in Sicherheit bringen. Die Übung beginnt um 12.30 Uhr.