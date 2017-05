Hochschülerschaftswahl: ÖVP-Liste Sieger

Bei den Hochschülerschaftswahlen an den Salzburger Universitäten und Hochschulen hat die ÖVP-nahe Aktionsgemeinschaft (AG) stark dazugewonnen. Die grünen Studentenvertreter der GRAS verloren dagegen stark.

An der größten Hochschule in Salzburg - der Universität Salzburg - wurde die AG bei der Wahl zur Bundesvertretung der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) mit über 30 Prozent der Stimmen stärkste Fraktion. Die GRAS, die bisher jahrelang die Spitzenposition innehatte, stürzte ab und landete auf Platz drei hinter den SPÖ-nahen Studenten des VSStÖ.

Auch an der Fachhochschule Salzburg verzeichnete die Aktionsgemeinschaft starke Zugewinne - sie kam auf beinahe doppelt so viele Stimmen wie die zweitplatzierten Grünen. Auf der Pädagogischen Hochschule verdoppelten die ÖVP-Studentenvertreter ihren Stimmenanteil, die Grünen wurden „halbiert“. Die GRAS erlitt auch an der Universität Mozarteum Verluste, konnte sich hier aber auf Platz eins halten - vor der Aktionsgemeinschaft. An der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) konnte die AG ihre Spitzenstellung ausbauen, die Grünen verzeichneten hier auch Zugewinne, blieben aber klar auf Platz zwei.

Katastrophale Wahlbeteiligung - Ausnahme FH

Die Wahlbeteiligung sank dagegen an den meisten Hochschulen: An der Universität Salzburg betrug sie nur knapp 18 Prozent (2015: 23 Prozent), am Mozarteum 13 Prozent (2015: 21 Prozent), an der Pädagogischen Hochschule 20 Prozent (2015: 28 Prozent) und an der PMU zwölf Prozent (2015: 18 Prozent). Ausnahme war hier lediglich die Fachhochschule Salzburg: Hier gingen 44 Prozent der Studentinnen und Studenten wählen - deutlich mehr als 2015 (33 Prozent Wahlbeteiligung).

