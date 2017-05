Astrid Rössler bedauert Rücktritt Glawischnigs

Salzburgs grüne Landessprecherin Astrid Rössler bedauert den Rücktritt von Langzeit-Parteichefin Eva Glawischnig. Zu Nachfolgespekulationen wollte sich Rössler nicht äußern. Der Bundesvorstand tagt am Freitag in Salzburg.

Astrid Rössler schrieb in der Aussendung der Grünen Donnerstagvormittag, dass sie die Gründe für den Rücktritt Glawischnigs verstehe. Die Noch-Parteichefin legte am Donnerstag aus persönlichen Gründe alle ihre Funktionen zurück - mehr dazu in Grünen-Chefin Glawischnig tritt zurück (news.ORF.at; 18.5.2017).

APA / Barbara Gindl

Der Rücktritt verdiene Respekt, er solle gleichzeitig aber auch Bewusstsein schaffen, erklärte Rössler: „Zugleich sollte uns dieser Schritt ins Bewusstsein rücken, welche Mechanismen im politischen Geschäft heutzutage wirksam sind und wie sich diese auf uns alle, vor allem aber auf Politikerinnen und Politiker an der Spitze auswirken.“

„Größte Erfolge der Grünen mit Glawischnig“

Die erfolgreiche EU-Wahl, das beste Nationalratswahlergebnis seit Bestehen der Grünen, die Regierungsbeteiligungen in den Bundesländern bis hin zur Wahl eines ehemaligen Grünen Parteichefs zum Bundespräsidenten - diese Erfolge betonte die Salzburger Grünen-Chefin in ihrer Aussendung.

Rössler an Bundesparteispitze? - Kein Kommentar

Am Freitag soll beim erweiterten Bundesvorstand in Salzburg über die Nachfolge Glawischnigs entschieden werden. Sie selbst äußerste sich bislang nicht über mögliche Nachfolger.

Auch Astrid Rössler wurde in den Medien im Vorfeld als mögliche Kandidatin gehandelt. Rössler gab zur Nachfolgespekulation aber keine Stellungnahme ab und verwies auf den Bundesvorstand am Freitag - "Ich bin überzeugt, wir werden gemeinsam eine gute Lösung finden“, erklärte Rössler.

