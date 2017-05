Historische Boliden am Salzburgring

Der Histo Cup, Europas größte Rennserie für historische Fahrzeuge, gastiert am kommenden Wochenende auf dem Salzburgring (Flachgau). Mehr als 300 Piloten werden ihre Boliden durch den Nesselgraben jagen.

Wenn der Histo Cup auf dem Salzburgring gastiert, dann dominieren packende Zweikämpfe, rauchende Reifen und spektakuläre Drifts. Alle Jahre ist das Rennwochenende wieder Pflichttermin für Motorsport - Enthusiasten. Die Rennstrecke ist gemacht für historische Fahrzeuge, sagte Organisator Michael Steffny. Denn die Strecke biete noch viele „Mutkurven“ wie beispielweise die Fahrerlagerkurve. „Der Histocup hat Fahrzeuge, die sind ein bisserl lauter und haben rauchende Reifen - die haben keine Lenkhilfen und keine elektronischen Helferleins. Da ist der Pilot noch wirklich gefragt, das Auto schnell um den Ring zu bringen.“

Histo Cup

Historische Fahrzeuge der 60er, 70er und 80er

Auch in seiner 20. Saison habe der Histo Cup nichts von seiner Faszination verloren, denn für die Fans gibt es knapp sieben Jahrzehnte Rennsportgeschichte zum Anfassen, sagte Steffny. Das Fahrerlager ist offen, die Besucher können auch in die Boxen schauen - „da ist alles da, was der Rennsport der 60er, 70er und 80er zu bieten hat.“ Dazu gibt es auch noch historische Formelfahrzeuge zu bestaunen, aber auch nicht ganz so alte Geschoße bei den Young Timern bis einschließlich Baujahr 2004.

Training am Freitag

Am Freitag wird auf dem Salzburgring trainiert, die Rennen werden dann am Samstag und am Sonntag jeweils ab 8:30 Uhr gestartet.

