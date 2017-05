Betriebsfeuerwehren treffen sich in Salzburg

Die Betriebsfeuerwehren Österreichs treffen sich Donnerstag und Freitag zu einer Fachtagung in Salzburg. Es sollen Erfahrungen ausgetauscht und Probleme im Alltag diskutiert werden. Rund 400 Feuerwehrleute sind angereist.

Insgesamt sind österreichweit 312 Betriebsfeuerwehren bereit in Notfällen zu helfen. Es gibt sie in der Industrie, in Krankenhäusern, in Justizanstalten, Einkaufszentren, bei Energieversorgern, in Opern- und Schauspielhäusern, in Messezentren, der ÖBB oder beim Bundesheer. Außerdem auf allen Flughäfen - auch in Salzburg.

Die 64 Mann und eine Frau der Betriebsfeuerwehr am Flughafen Salzburg sind im Vorjahr 80 Mal alarmmäßig ausgerückt. Meistens wird die Flughafenfeuerwehr zu technischen Einsätzen, Brandalarmen oder Hilfeleistungen gerufen, sagte Kommandant Josef Strobl. Zum Teil sind Betriebsfeuerwehren gesetzlich vorgeschrieben oder werden freiwillig eingesetzt, erklärte Strobl.

Vier Betriebsfeuerwehren in Salzburg

Im Bundesland Salzburg gibt es neben der Flughafen-Betriebsfeuerwehr noch eine bei einem Holzbodenerzeuger in Wals-Siezenheim (Flachgau), einem Zellstofferzeuger in Hallein (Tennengau) und einem Energieversorger in Kaprun (Pinzgau). Donnerstag und Freitag diskutieren die 400 Teilnehmer bei der Fachtagung in einem Flughafenhangar in der Stadt Salzburg über organisatorische Probleme, rechtliche Neuerungen oder geänderte Einsatztaktiken. Die Konferenz findet alle vier Jahre statt.

