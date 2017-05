Salzburger Gemeinderat beschloss Pendlermaut

Die Pendlermaut in der Stadt Salzburg wird kommen: Der Gemeinderat fasste Mittwochvormittag den entsprechenden Beschluss zur Parkraumbewirtschaftung mit den Stimmen von SPÖ und Bürgerliste.

In der Sitzung sind allerdings einmal mehr die Argumente von Befürwortern und Gegner aufeinandergeprallt. SPÖ und Bürgerliste sehen in der Parkraumbewirtschaftung, auch als Pendlermaut bekannt, einen Schutz für die Stadtbevölkerung.

Alle anderen Parteien wären für andere Wege wie zum Beispiel gebührenfreie Kurzparkzonen. Dort könnten Autos drei Stunden lang stehen - somit müssten Pendler drei Mal täglich die Parkuhren weiter drehen oder freiwillig auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Zu überwachen wäre dies vermutlich aber nur sehr schwer.

Land will als Oberbehörde Projekt genau prüfen

Geteilt sind die Meinungen auch bei der Frage, ob die Parkraumbewirtschaftung rechtlich überhaupt hält. Die Stadt Salzburg pocht dabei auf die so genannte Gemeindeautonomie, also auf die eigene Entscheidungsbefugnis - das Land wird als Oberbehörde das Projekt aber genau prüfen. Dort sind vor allem bei der ÖVP die Bedenken groß.

ORF

Nun will man die Pendlermaut rasch in Angriff nehmen. Geplant ist deren Einführung zunächst in jenen Stadtteilen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut aufgeschlossen sind. Die erste Zone könnte es bereits mit Anfang 2018 geben.

Bis 2019 soll ganze Stadt bewirtschaftete Zone sein

Bis 2019 sollte aus Sicht der Befürworter dann die gesamte Stadt bewirtschaftete Parkzone sein. Dann müsste man also überall in der Stadt fürs Parken bezahlen.

Die genaue Höhe der Pendlermaut steht noch nicht fest. Nach ersten Gesprächen dürfte die Höhe der Jahresgebühr zwischen 450 Euro wie derzeit in Innsbruck und 700 Euro liegen. Davon betroffen sind auch Stadt-Salzburger, die mit dem Auto von ihrem Wohnbezirk in einen anderen Stadtteil zur Arbeit fahren.

Links: