Kinder-Uni mit Stargast Stefan Kraft

In Bischofshofen (Pongau) läuft noch bis Mittwoch die Universität für bildungshungrige Kinder. Junge Leute können auch ergründen, wie das Skispringen funktioniert – mit Stefan Kraft als Stargast.

Richtige Anfahrt, richtiger Absprung, perfekte Flugphase und perfekte Landung – an der Kinderuni der Neuen Mittelschule Bischofshofen kommen Kinder und Jugendliche dem Traum vom Fliegen ein wenig näher. Sie erleben, aus wie vielen Einzelteilen sich so ein Skisprung zusammensetzt.

ORF

Stefan Kraft beobachtet das Kindertraining

Der elfjährige Christoph Gassner aus Mühlbach am Hochkönig (Pongau) findet das Programm ziemlich cool: "Man kann hier ausprobieren, was man sonst nicht darf.“ Und Florian Schwarzenberger aus St. Veit ist ebenfalls elf: „Wir lernen hier Dinge, die sonst die Profis beim Training tun.“

ORF

Wissenschaft ist nicht nur Praxis, sondern auch Theorie. Und wer könnte die Fragen an seiner ehemaligen Schule besser beantworten als der derzeit weltbeste Skispringer. Doppelweltmeister Stefan Kraft ist gebürtiger Pongauer: „Es ist schön, wie sich die Kinder hier hineinhauen. Und wenn dann so einer kommt wie ich, dann hört man natürlich viel lieber zu. Das war bei mir auch so, wie ich noch in der Schule war. Und wenn uns jemand besucht hat aus der Sportwelt.“

Auch Physik und Computertechnik im Angebot

Auf dem Studienplan der Kinderuni stehen noch ganz andere spannende Lehrveranstaltungen. Bei der Robo-Challenge lernen die Nachwuchswissenschafter, wie Roboter „denken“. Wissenschaft werde damit sehr anschaulich, betont Organisatorin Sylvia Kleindienst: „Unser heuriges Motto: Wissen beflügelt. Wichtig ist einfach, dass man sich in etwas hineintraut. Wo sind meine Stärken? Und wo kann ich ein bisschen genauer hinschauen, um tiefer in die Materie einzutauchen.“

Die Kinderuni läuft noch bis Mittwochnachmittag in der Neuen Mittelschule Bischofshofen.