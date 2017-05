Bald Bittergetränke von Red Bull

Das Salzburger Getränkekonzern Red Bull steigt laut Medienberichten in den Markt der Bittergetränke ein - mit Ginger-Ale, Tonicwater und ähnlichen Produkten. Sie sollen bald unter der Marke „Organics by Red Bull“ präsentiert werden.

Die neuen Produkte würden voraussichtlich im kommenden Juni oder Juli offiziell auf den Markt kommen. Diese Informationen stammen von Experten aus der Gastronomie. Dort seien derzeit schon Vertriebsleute des Salzburger Getränkekonzerns unterwegs, melden die „Salzburger Nachrichten“ (SN).

Web-Domains schon registriert

Red Bull selbst hülle sich dazu vorerst in Schweigen, schreibt die Austria Presse Agentur (APA). Der Konzern habe mitgeteilt, „dass wir uns ausschließlich zu konkreten Projekten äußern, nicht jedoch zu Plänen oder Gerüchten“. Dem SN-Zeitungsbericht zufolge sind die Internet-Domains „organicsbyredbull.com“ beziehungsweise .at und .de bereits auf die Adresse der Unternehmenszentrale des Getränkekonzerns in Fuschl registriert.

In Österreich machen Bittergetränke zehn Prozent des alkoholfreien Getränkemarkts aus. Das sind rund 30 bis 35 Millionen Flaschen pro Jahr.