ÖVP bereitet sich auf Landtagswahl vor

Die Salzburger ÖVP hat am Dienstag intensiv mit den Vorbereitungen für die Landtagswahl begonnen. Salzburg soll zum sichersten Bundesland werden, das ist eines der zentralen Themen der Kampagne für die Landtagswahl in knapp einem Jahr.

An erster Stelle steht für die ÖVP das Thema Sicherheit. So soll Salzburg das sicherste Bundesland Österreichs werden und die sicherste Region Europas bleiben. Auch die Verkehrs-Diskussion wird großer Teil des Wahlkampfs werden. Als dritten Kampagnen-Schwerpunkt hat sich die ÖVP auf Wirtschaft und Arbeitsplätze in Salzburg festgelegt.

Mit Respektabstand bei den Nennungen folgen dann sanierte Finanzen, Gesundheit und Pflege, günstige Wohnungen und Familie. Auf Basis dieser Themen wird die Salzburger ÖVP in den nächsten Monaten auch ihre Kampagne aufbauen.

ÖVP will Kampagne mit echten Menschen

Landesparteigeschäftsführer Wolfang Mayer betonte Dienstagvormittag, dass die Kampagne zur Landtagswahl mit echten Menschen statt mit Politikerköpfen aufgebaut wird. Rund 30.000 Parteimitglieder wurden für die Kampagne angeschrieben, die ersten 1.000 von insgesamt 2.000 zurückgesendeten Fragebögen wurden bereits ausgewertet. Die Kosten für die ÖVP-Kampagne beträgt rund 50.000 Euro.

Fragebogen erhob Zufriedenheit der Bürger

Neben den zentralen Wahlkampf-Themen erhob der Fragebogen bei den Parteimitgliedern auch die Zufriedenheit mit der Landesregierung. Rund 14 Prozent gaben, an mit der politischen Situation weniger oder nicht zufrieden zu sein. 86 Prozent waren eher oder sehr zufrieden.

Auch die Zufriedenheit der einzelnen Ebenen der Volkspartei wurden für die Kampagnen-Planung abgefragt. Mit der Bundes-ÖVP sind demnach rund drei Viertel der Mitglieder in Salzburg nicht zufrieden. Mit der Landespartei sind hingegen fast 90 Prozent zufrieden. Erhoben wurde die Stimmungslage allerdings vor dem Wechsel von Reinhold Mitterlehner zu Sebastian Kurz.