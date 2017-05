Schüler findet Kuvert mit 800 Euro

Ein 17-jähriger Schüler hat in einem Linienbus in Eugendorf (Flachgau) ein Kuvert mit rund 800 Euro Bargeld gefunden. Der Jugendliche meldete den Fund bei der Polizei. Die Besitzerin konnte ausgeforscht werden, sie hatte den Verlust nicht bemerkt.

Der Schüler fuhr am 11. Mai mit dem Bus der Linie 131 und meldete den Fund des Kuverts umgehend bei der Polizeiinspektion Eugendorf. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Verlustträgerin ausfindig gemacht werden. Eine 26-jährige Frau aus Mattsee (Flachgau) vergaß das Kuvert mit insgesamt 835 Euro Bargeld im Linienbus. Bei der Geldübergabe am Montag sagte die Frau aus, dass ihr der Verlust selbst noch nicht aufgefallen war. Die Mattseerin kündigte einen Finderlohn an.