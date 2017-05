NEOS: Schellhorn lehnt Kurz-Angebot ab

Der Wechsel an der Spitze der ÖVP zu Sebastian Kurz hat für Verwirrung an der Spitze der NEOS in Salzburg gesorgt. Offenbar wollte Kurz den Landessprecher Sepp Schellhorn aus Goldegg (Pongau) als Minister gewinnen.

Schellhorn bestätigte am Montag das Angebot von Sebastian Kurz künftig die Funktion des Wirtschaftsministers zu übernehmen, der Pongauer will aber bei den NEOS bleiben. Die Debatte nahm ihren Anfang als NEOS-Bundesvorsitzender Matthias Strolz im Internet beklagte, dass Kurz versuche, seine Leute abzuwerben. Strolz meinte wörtlich, das sei schamlos und intrigant.

Der ÖVP-Mann führte diesbezüglich tatsächlich ein Gespräch mit Sepp Schellhorn, der in Salzburg Landeschef der NEOS ist. Es war eine erste Anfrage, ob Schellhorn womöglich für die ÖVP den Wirtschaftsminister machen würde. Das wiederum sorgte bei NEOS-Kollegen in Salzburg für Verwunderung, aber auch nicht mehr, sagte der Spitzenfunktionär aus der Landeshauptstadt Sebastian Huber. „Es ist letztendlich ein Zeichen der Wertschätzung, wenn man uns Wirtschaftskompetenz zuspricht. Besorgt war ich nicht, weil ich weiß, dass Sepp Schellhorn für NEOS kandidieren wird, als Nationalrat und als Spitzenkandidat im Land Salzburg.“

Schellhorn: „Anfrage ehrt mich“

Sepp Schellhorn selbst betonte am Montag, dass ihn die Anfrage von Kurz ehrt und er sich das Angebot angehört hat, aber der NEOS-Politiker will nicht zur ÖVP wechseln. „Ich bin ein Salzburger und ein Salzburger Unternehmer und versuche hier das Beste für die Unternehmerschaft in Österreich und in Salzburg herauszuholen“, sagte der NEOS-Landeschef.

APA/Robert Jaeger

Erster möglicher Wahltermin steht fest

Nach der Ankündigung der Oppositionsparteien im Parlament, voraussichtlich am Mittwoch gemeinsam in Wien einen Neuwahlantrag einzubringen, kündigten SPÖ und ÖVP inzwischen dazu ihre Zustimmung an. Als Termin für die vorgezogene Nationalratswahl steht damit der 8. oder 15. Oktober fest. Zwei Termine, die auch von Landeshauptmann Wilfried Haslauer unterstützt werden, heißt es dazu aus der Salzburger ÖVP - mehr dazu in: Neuwahl im Oktober (news.ORF.at; 16.5.2017).

