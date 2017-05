Pensionist wirft Axt nach Polizisten

Ein Pensionist hat am Montag in Zell am See (Pinzgau) einen Polizisten mit einer Axt attackiert und ihn dabei am Oberschenkel verletzt. Grund für den Streit war ein fremdes Auto, das auf dem Grund des Pensionisten abgestellt war.

Ein 58-Jähriger stellte sein Auto Montagvormittag auf dem Grund des Pensionisten ab. Der Fahrzeugbesitzer und der Grundeigentümer gerieten daraufhin in Streit. Nachdem der Autofahrer seinen Pkw nicht wegstellte, schlug der Pinzgauer mit einer Axt auf den Wagen ein. Der Pkw-Besitzer alarmierte daraufhin die Polizei.

Pensionist verschanzt sich mit Axt in Haus

Beim Eintreffen der Beamten verschanzte sich der Pensionist in seinem Haus. Da er nicht aus dem Gebäude kam und die Axt nicht beiseite legte, setzten die Polizisten Pfefferspray ein. Dabei warf der 60-Jährige die Hacke nach einem der Beamten und traf ihn am Oberschenkel. Der Beamte wurde dabei am Bein leicht verletzt. Seine Kollegen überwältigten den aggressiven Einheimischen und nahmen ihn vorläufig in Verwahrung.