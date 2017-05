Auch ÖVP-Bünde halten zu Kurz

Obwohl die Bünde der ÖVP unter dem neuen Bundesparteichef Sebastian Kurz mit keinem Zuwachs ihrer Macht rechnen dürften, sehen deren Chefs den Wechsel positiv. Man setze große Hoffnungen auf den jungen Wiener, heißt es in Salzburg.

ORF / Gerald Lehner

Der Neue will und soll künftig sehr vieles selbst entscheiden - ohne dass ihm mächtige Landeshauptleute der Schwarzen oder Obleute der verschiedenen ÖVP-Bünde dreinreden bzw. ihre Vertrauensleute auf Bundesebene unterbringen wollen.

Lob vom Salzburger Wirtschaftsbund

Die Veränderungen in der ÖVP inklusive eines neuen Namens rund um „Liste Sebastian Kurz“ sei ein starkes Signal, sagt Konrad Steindl, Chef des Salzburger Wirtschaftsbundes und Präsident der Wirtschaftskammer. Er verstehe die Forderungen von Kurz, denn es sei schon oft sehr mühsam gewesen, in der ÖVP zu Entscheidungen zu kommen. Steindl hofft, dass nun Bewegung in seine Partei kommt. Der Salzburger Bauernbund-Obmann und schwarze Nationalratsabgeordnete Franz Eßl sagt, ein starker Chef sei schon gut: „Aber es werden auch künftig die Strukturen und die Bünde der ÖVP gebraucht.“

ÖAAB-Chef streut Rosen

Und Salzburgs ÖAAB-Obmann Asdin El Habassi ist begeistert vom künftigen Parteiobmann Sebastian Kurz: „Er hat klargemacht, dass die Führung der Partei nur dann funktioniert, wenn der Obmann auch die Verantwortung für seine Entscheidungen übernehmen kann. Es ist gut, wenn er sich nun seinen Generalsekretär und die Regierungsmitglieder selbst aussuchen kann. Sebastian Kurz hat ein unglaubliches Talent in Kommunikation und Leadership.“

Der mächtige und wortgewandte ÖVP- Bürgermeister Joachim Maislinger aus Wals (Flachgau) betont, er sehe keinen anderen Weg aus der Krise, als diesen Wechsel zu Kurz und die damit verbundene Neuausrichtung zur ÖVP in einer Hand.

