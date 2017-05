Ebenau ist kinderreichste Gemeinde

Die kleine Gemeinde Ebenau (Flachgau) hat so viele Kinder wie noch nie zu betreuen. Laut Landesstatistik ist sie überhaupt die kinderreichste Gemeinde Salzburgs. Das hat laut Experten mehrere Gründe.

90 Kinder sind im kleinen Ebenau in den letzten vier Jahren auf die Welt gekommen. Bürgermeister Johannes Schweighofer (ÖVP) hat eine Erklärung: „Wir haben kleine Baulandmodelle geschaffen. Im letzten Jahr sind wieder sieben Häuser entstanden, und da sind wieder neue Gemeindebürger zu uns gekommen. In einem Haus gab es dann vier Kinder, in einem anderen drei. Da ist das wieder ein bisschen explodiert. Es gibt auch Bauten aus den 1970er-Jahren, wo es jetzt einen Generationswechsel an Kinder oder Enkel gibt. Es werden auch Häuser an junge Leute verkauft.“

Erste VS-Klasse doppelt geführt

In Ebenau gibt es mittlerweile fünf Volksschulklassen. Das habe es bisher noch nie gegeben, so Bürgermeister Schweighofer: „Die ersten Klassen mussten doppelt geführt werden. Wir haben in der Schule und im Kindergarten mittlerweile praktisch einen Ganztagesbetrieb – von 7.00 bis 16.00 Uhr geöffnet.“

Nun sind noch eine Krabbelgruppe und eine altersgemischte Gruppe in Planung. Die Gemeinde hat dafür einen alten Gasthof gekauft. Ebenau hinter – bzw. von Osten her gesehen vor - dem Salzburger Gaisberg hat 1.400 Einwohner. Es gibt Betriebe und etwas Wandertourismus. Dennoch ist das Dorf in der Geburtenstatistik der fruchtbarste Boden im ganzen Land. Dahinter folgen Großarl (Pongau) und Weißpriach (Lungau).