Haslauer: „Kurz-Liste zeigt Offenheit“

Mit seiner Zustimmung aus Salzburg ist Außenminister Sebastian Kurz am Sonntagabend zum neuen ÖVP-Bundesparteichef gekürt worden. Dessen neue Liste sei Zeichen der Offenheit, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP).

Alle sieben Forderungen von Kurz sind vom Bundesparteivorstand in Wien angenommen worden. Kurz bekommt unter anderem die Personalhoheit und kann inhaltlich die Linie der ÖVP vorgeben. Für Salzburgs Landeshauptmann und ÖVP-Landesparteiobmann Wilfried Haslauer ist die Entscheidung für die Liste Sebastian Kurz ein Zeichen von Offenheit.

„Was notwendig ist, das ist in der ÖVP drinnen - und für das, was noch notwendig ist, wird mit dieser Entscheidung die Tür aufgemacht. Es ist gut, dass Sebastian Kurz jetzt über soviel Handlungsspielraum verfügt. Wir müssen die Partei einerseits sicher öffnen, andrerseits aber auch effizienter in der Führung gestalten. Und dazu ist es notwendig, dass wir alle uns bei Bedarf etwas zurücknehmen und uns unter ein gemeinsames Ziel stellen“, sagt Haslauer.

