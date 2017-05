Taxigast verweigert Fuhrlohn, attackiert Polizei

Ein 19-Jähriger hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden in der Salzburger Innenstadt einen Polizisten attackiert und massiven Widerstand gegen seine Festnahme geleistet. Zuvor hatte der Mann den Fuhrlohn für eine Taxifahrt nicht bezahlt

Er flüchtete, als die vom Taxilenker alarmierten Beamten eintrafen. Der Nachtschwärmer wurde laut Polizei kurze Zeit später aufgegriffen. Als die Polizisten den Einheimischen zu einem Funkstreifenwagen brachten, begann dieser sich zu wehren und versetzte mit seinem Oberkörper einem Polizisten einen Stoß. Der Festgenommene wurde schließlich ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Der Beamte wurde bei der Attacke nicht verletzt.