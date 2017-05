Wichtige Baustelle soll früher fertig sein

Eine Bautelle in der Stadt Salzburg, die oft für Stau sorgt, soll deutlich rascher als geplant beendet sein . Die Arbeiten an der Großbaustelle in der Schwarzstraße kämen rascher voran als geplant, sagt Baustadträtin Barbara Unterkofler (NEOS).

Die Schwarzstraße ist eine der Hauptverkehrsadern vom Bahnhof zur Staatsbrücke - alle Bauarbeiten dort haben weitreichende Staus in der gesamten Neustadt zur Folge. Die Bautrupps können den jetzigen Bauabschnitt offenbar drei Wochen früher abschließen können als geplant. Die eine Straßenseite ist jetzt schon fertig asphaltiert, auch die Gehsteige zwischen dem Kurgarten und dem Landestheater wurden ausgebessert.

Mitte nächster Woche wird der Verkehr auf der neuen Straßenseite rollen und die andere Seite Richtung Staasbrücke aufgefräst und saniert. Dort wird dann vier Wochen lang gearbeitet. Um den Verkehr möglichst flüssig zu halten, werden die Grünphasen der Ampeln angepasst. 17 Mann sind bei dieser Baustelle im Einsatz.

Unterkofler: „Arbeiten vor Festspielbeginn beendet“

Die drei Wochen Zeitgewinn haben dann Auswirkungen auf den nachfolgenden Bauabschnitt vom Landestheater bis zur Staatsbrücke. Dort werde man dann vor Beginn der Festspiele, also vor dem 20. Juli fertig sein, kündigt Baustadträtin Barbara Unterkofler (NEOS) an. Dann ist die Sanierung der Schwarzstraße endgültig abgeschlossen.

