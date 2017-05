Mutmaßliche Reifendiebe rasch gefasst

Nach einem Einbruch in ein Reifenfachgeschäft im Salzburger Stadtteil Gnigl hat ein aufmerksamer Zeuge Sonntagfrüh die rasche Festnahme der drei mutmaßlichen Täter ermöglicht.

Einbruchslärm hatte den Angestellten aufgeschreckt, dieser lieferte der Polizei die entscheidenden Hinweise für die Fahndung. In den frühen Morgenstunden traten am Sonntag drei Verdächtige die Glastür eines Reifengeschäfts in Salzburg-Gnigl ein. Sie packten insgesamt acht Reifen aus dem Geschäft in ihr Auto.

Durch den Lärm dabei wurde ein Firmenangestellter, der in unmittelbarer Nachbarschaft wohnt, munter. Er konnte der Polizei Fluchtauto und Insassen genau beschreiben. Noch im Stadtgebiet in Salzburg-Schallmoos stoppten Polizisten wenig später das Auto und nahmen alle drei Insassen fest. Es handelt sich bei ihnen um einen 31-jährigen Deutschen, einen 28-jährigen Salzburger und eine 29-jährige Flachgauerin.

1.400 Euro Sachschaden

Die drei Verdächtigen wurden ins Polizeianhaltezentrum gebracht, der Hund der drei, der ebenfalls im Auto war, wurde von der Polizei vorübergehend im Tierheim untergebracht. Der durch den Einbruch verursachte Sachschaden durch den Einbruch beträgt 1.400 Euro.

Warum die beiden Männer und eine Frau ausgerechnet am Muttertag Autoreifen stehlen wollten und was sie damit vorhatten, müssen jetzt weitere Ermittlungen klären.