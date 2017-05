Großarltal: Zusammenarbeit trägt Früchte

Wie man Freizeitprogramme für Urlauber erfolgreich vermarktet, zeigen Hoteliers im Großarltal (Pongau). Sie haben sich dafür zu einem Verein zusammengeschlossen. Seither ist das Interesse für diese Aktivprogramme enorm gestiegen.

Eine Bergtour samt Gipfelbesteigung, eine entspannende Yoga-Wanderung, ein Schnupperkurs in Felsklettern oder ein Flug mit dem Gleitschirm: Das Angebot des Vereins „Berg Gesund“ im Großarltal ist breit gefächert.

Hoteliers zahlen in gemeinsamen Topf ein

Rund 100 Hoteliers mit insgesamt 3.000 Betten zahlen dafür einen bestimmten Betrag in den Vereinstopf, daraus werden die geprüften Führer bezahlt. Für die Urlauber ist die Teilnahme kostenlos, schildert der Obmann des Vereins „Berg gesund“, Sepp Kendler. „Wir bieten mittlerweile pro Jahr 230 Veranstaltungen an, begonnen haben wir mit halb so vielen. Das hat sich also verdoppelt. Die Zahl der Teilnehmer hat sich sogar fast verdreifacht.“

Von der engen Zusammenarbeit würden Urlauber wie auch Touristiker profitieren, betont der Tourismusdirektor des Großarltals, Thomas Wirnsperger. "Früher musste für so eine Tour meist zumindest vier Anmeldungen vorhanden sein, damit sie durchgeführt wird. Dadurch war der Preis für den einzelnen Teilnehmer ziemlich hoch, sodass die Touren dann oft gar nicht zustandegekommen sind.

„Durchführungsgarantie für Veranstaltungen“

Jetzt mit dem Verein gibt es eine Durchführungsgarantie. Schon ab einer Anmeldungen wird gegangen. Und jetzt werden 80 Prozent unserer Veranstaltungen auch tatsächlich durchgeführt. Abgesagt werden Programmpunkte nur mehr, wenn das Wetter eine Durchführung nicht zulässt." Das Großarltal hat im Tourismus in den vergangenen Jahren einen starken Aufschwung erlebt.

