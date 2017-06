Mond wirkt sich nicht auf Geburten aus

Der Mond hat keine Auswirkung auf die Geburten im Land Salzburg. Das hat jetzt die Landesstatistik herausgefunden. Sie hat die Geburtstage neugeborener Salzburger binnen drei Jahren mit den Mondphasen verglichen.

Dabei sind keine Muster aufgefallen, sagt Statistiker Gernot Filipp. Die Auswertung ist Teil der Salzburger Geburtenstatistik. Pro Tag werden im Bundesland Salzburg zwischen sechs und 27 Kinder geboren, insgesamt sind es pro Monat im Durchschnitt 450.

Die meisten Geburten werden im Mai, Juli und August gezählt, die wenigsten im Jänner und Februar. Am Wochenende kommen die wenigsten Kinder zur Welt, am Freitag die meisten, was mit den vielen Kaiserschnitten zusammenhängen dürfte. Einige Muster sind in der Statistik also abzulesen.

„Statistik kann keinen Zusammenhang belegen“

Der Mond spiele bei Geburten jedoch keine Rolle, sagt der Leiter der Statistikabteilung beim Land Salzburg, Gernot Filipp. „Bei der Auswertung der Geburtenstatistik haben wir verschiedene Berechnungen durchgeführt. Unter anderem haben wir analysiert, ob es einen Zusammenhang zwischen der Zahl der Geburten und Vollmond gibt. Landläufig wird ja immer kolportiert, dass es bei Vollmond besonders viele Geburten gebe. Auf der Basis unserer Daten konnten wir hier aber keinen Zusammenhang herstellen.“

Die geburtenreichsten Tage im Jahr 2016 waren der 5. Juni, der 7. August und der 9. November. Diese Tage lagen drei Tage, eine Woche bzw. sogar zwei Wochen nach Vollmond.

Links: