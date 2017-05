Gefundener Toter vermutlich der Vermisste

Bei den Ermittlungen im Fall des seit Juli 2016 abgängigen Salzburgers Roland Krenn ist am Freitag bei einer Hausdurchsuchung im benachbarten Oberösterreich eine Leiche gefunden worden. Ein 28-jähriger Mann wurde festgenommen.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem bei einem Gasthaus in Haigermoos im Bezirk Braunau gefundenen Toten um den Vermissten Roland Krenn handelt. Am Montag findet eine Obduktion statt, bestätigte Polizeisprecher Michael Rausch am Samstag gegenüber dem ORF Salzburg. Die Polizei könne erst danach nähere Informationen zu dem Fall bekanntgeben, ergänzte Rausch.

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten zuletzt drei Männer im Fall des vermissten Salzburgers im Visier. Ein 23-jähriger Flachgauer sitzt wegen Mordverdachts in U-Haft. Weiters wurde gegen einen 28-jährigen Wirt und einen 55-jährigen Deutschen ermittelt. Bei dem 28-jährigen Wirt soll der Flachgauer einmal gearbeitet haben. Gegen ihn werde wegen Freiheitsentziehung im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Roland K. ermittelt, hieß es zuletzt in mehreren Medienberichten.

Im Fall des nun gefundenen Toten ist die Todesursache noch nicht bekannt, der Leichnam dürfte bereits länger gelegen sein und weist starke Verwesungsspuren auf. Die Untersuchungshaft über einen 23-jährigen Flachgauer bleibt unterdessen aufrecht. Dieser Mann wurde wegen Mordverdachts festgenommen, weil er von einem Nachbarn des Vermissten schwer belastet worden war.

Reisepass des Vermissten lag in seiner Villa

Dieser gab an, der Flachgauer habe ihm erklärt, der wohlhabende Vermisste habe sich eine Yacht gekauft und werde einige Monate nicht mehr auftauchen. Beweise hat die Polizei dafür bislang keine - im Gegenteil: Der Reisepass des vermissten Geschäftsmanns lag in dessen Villa.

