Gegen den Trend: Neuer Greißler für Rauris

Während andere Salzburger Gemeinden mit dem Greißlersterben kämpfen, erhält Rauris (Pinzgau) ein weiteres Lebensmittelgeschäft. Die örtlichen Kaufleute haben beschlossen, im Ortsteil Wörth eine Filiale zu eröffnen.

Die Gemeindebürger hätten sich den neuen Laden gewünscht, sagt dessen Chefin Kathrin Winkler. Die Gemeinde Rauris ist nicht nur im Ortszentrum gut versorgt - mit Bäcker, Mezger, Blumenladen und zwei Friseuren. Auch neun Kilometer weiter hinten im Tal in der letzten Ortschaft gibt es seit kurzem alles für den täglichen Bedarf - und zwar in „Kathrins Laden“ von Katharina Winkler.

„Vor neun Jahren habe ich im Ortsteil Bucheben ein erstes Geschäft aufgemacht. Ich mache selbst Produkte wie Brot, Speck und Knödel und verkaufe auch Käse und weitere Produkte von Rauriser Bäuerinnen. Das ist gut gelaufen und schon vor längerer haben sie mich in Wörth gefragt, ob ich nicht auch dort ein Geschäft aufmachen will, weil es da schon seit vielen Jahren keines mehr gibt. So habe ich meine Tochter gefragt, ob sie mich unterstützt und mit mir ein zweites Geschäft aufmacht. Und nun probieren wir es halt einmal“, sagt Katharina Winkler.

Erste Wochen gut gelaufen

Wörth liegt genau zwischen Rauris und Bucheben. Und Kathrins neuer zweiter Laden hat die ersten Wochen erfolgreich hinter sich. Auf die Frage, warum in vielen Gemeinden Kaufleute ihre Geschäfte zusperren, ihre beiden Läden im Raurisertal jedoch funktionieren, hat Kauffrau Katharina Winkler allerdings auch keine Antwort.

