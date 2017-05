Quad-Fahrer in die Enns abgestürzt

In Flachau (Pongau) ist Freitag der Fahrer eines Quad mit seinem Gefährt in die Enns gestürzt. Ersthelfer holten ihn aus den durch die Schneeschmelze tiefen und fast eiskalten Fluten. Die Enns ist am Oberlauf nicht sehr breit.

Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt. Über seine Herkunft und das Alter ist noch nichts bekannt. Laut Augenzeugen dürfte der Quad-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, eher er in die Enns stürzte. Als die Wasserrettung am Unfallort eintraf, wurde der Verunglückte bereits vom Team des Notarzthubschraubers Alpin Heli 6 aus Zell am See (Pinzgau) erstversorgt und dann ins Krankenhaus geflogen.

Bildergalerie:

zurück von weiter

„Sehr viel Schmelzwasser“

Die Wasserretter zogen zusammen mit Feuerwehrleuten das offene Allrad-Fahrzeug aus dem Fluss. Sie benutzten dabei die Stahlseilwinde eines Löschfahrzeuges. „Die Enns führt derzeit sehr viel Schmelzwasser“, sagte Einsatzleiter Harald Obermayer von der Wasserrettung dem ORF. Es sei gut, dass dieser Unfall nicht noch schlimmer ausgegangen sei: „Ein Verletzter könnte unter diesen Umständen rasch ertrinken.“

Link: