Stadt will Horte nun doch nicht abschaffen

Der heftig kritisierte Plan der Salzburger Stadtregierung, die städtischen Horte schrittweise zuzusperren, ist vom Tisch. Stattdessen soll ein Pilotprojekt die Zusammenlegung von Horten und schulischer Nachmittagsbetreuung anbahnen.

Nach dem Aufschrei von Eltern und drei Gemeinderatsparteien rudert Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer (SPÖ) nun zurück.

Start mit Erprobung in Lehen

Eigentlich wollte die Politikerin am Donnerstagnachmittag im städtischen Bildungsausschuss den generellen Plan beschließen lassen, im Lauf der nächsten Jahre die stadteigenen Horte zuzusperren und in die Nachmittagsbetreuung an den Schulen zu integrieren. Das ist nun doch wieder vom Tisch. Stattdessen soll diese Zusammenlegung bei der Generalsanierung der Volksschulen Salzburg-Lehen ausprobiert werden.

Mit dem anstehenden Schulumbau werden passende Räume für die Nachmittagsbetreuung der Volksschüler eingerichtet. Zudem soll es auch in der Früh vor Schulbeginn und am Abend noch Betreuung geben, zusätzlich zu Angeboten in den Ferien. So steht es in dem Antrag, den Hagenauer nun gemeinsam mit der ÖVP einbringen wird.

Grüne und Blaue auch dafür

Auch die bisher skeptische grüne Bürgerliste und die FPÖ haben ihre Zustimmung signalisiert. Für beide ist es sinnvoll, bei einer großen Schulsanierung die Neuausrichtung der Nachmittagsbetreuung mitzuplanen.