Squash-Weltklasse duelliert sich im Europark

Noch bis Samstag findet in Salzburg Österreichs einziges Squash-Weltranglistenturnier statt. Bereits zum dritten Mal messen sich Spitzenspieler aus 13 Nationen im Einkaufszentrum Europark.

ORF

Das Turnier hat sich mittlerweile international etabliert, genauso wie der gigantische Glascourt mitten im Europark.

Noch bis Samstag finden die "Austrian Open“ hier statt. Es ist Österreichs größtes PSA- (Professional Squash Association)-Weltranglistenturnier für Herren. Seit 2010 findet dieses Turnier ununterbrochen in Salzburg statt und auch in den Jahren 2005 bis 2009 wurde das Turnier schon unter dem Titel „Salzburg Open“ ausgetragen.

Riesiges Glasgehege

Damit trifft sich der Weltklasse-Squashsport heuer schon zum 13. Mal in Folge in Salzburg. Das Turnier ist mit 5.000 Dollar dotiert. Eindrucksvoll sind vor allem die Dimensionen der Squash-Kammer aus zwölf Millimeter dickem Sicherheitsglas: elf Meter Länge, sieben in der Höhe und acht in der Breite.

„Sehr cooles Feeling“

In rund 16 Stunden wurden die zehn Tonnen Glas zu einer imposanten Sehenswürdigkeit aufgebaut, sagt der mehrfache WM-Teilnehmer und gebürtige Salzburger Jakob Dirnberger: „Es ist ein sehr cooles Feeling. Die Besten der Welt spielen alle nur auf diesen Glascourts. Man muss aber sehr konzentriert sein und sich ganz auf das Spiel konzentrieren.“

Dirnberger lieferte in der ersten Hauptrunde einen 50 Minuten-Krimi gegen den jungen Schweizer Dimitri Steinmann und musste sich im fünften Satz geschlagen geben. Als Nummer zwei gesetzt in diesem Weltranglistenturnier ist der Salzburger Aqeel Rehmann, mehrfacher Staatsmeister: „Vom Licht und vom Springverhalten des Balls ist es sehr gewöhnungsbedürftig. In der Kulisse eines Einkaufszentrums ist es für jeden Spieler etwas Besonderes.“

Finale am Samstagnachmittag

Die Glasfassade ermöglicht den Zuschauern volle Einsicht von allen Seiten. Das kommt gut an. Bis 2019 ist das internationale Squashturnier im Einkaufszentrum fix vorgeplant. Österreichs Nummer eins Aqeel Rehmann gewann sein erstes Spiel hier gegen den Briten Mulvey souverän in drei Sätzen. Das Finale der „Austrian Open“ im Glascourt findet am Samstag ab 16.30 Uhr statt.