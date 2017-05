Haftstrafen für mutmaßliche Dschihadisten

Am Landesgericht Salzburg wurden am Mittwoch zwei mutmaßliche IS-Dschihadisten aus Algerien und Marokko zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die beiden sollen Teil des Netzwerkes der Paris-Attentäter vom November 2015 sein.

Die beiden Männer - ein 26-jähriger Marokkaner und ein 41-jähriger Algerier - sollen als Kuriere und Kundschafter die Attentäter unterstützt haben. Unter anderem wird ihnen vorgeworfen, eine Handy-SIM-Karte mit brisanten Kontaktinformationen weitergegeben zu haben. Darauf sollen sich zum Beispiel Telefonnummern von IS-Terroristen befunden haben. Diese Daten sollen die beiden Angeklagten untereinander und mit anderen mutmaßlichen Dschihadisten ausgetauscht haben.

ORF

Die beiden Angeklagten bestritten das - sie hätten mit dem selbsternannten „Islamischen Staat“ nie etwas zu tun gehabt, betonten sie. Ihre Verteidiger hatten deshalb Freisprüche beantragt.

Sechs und sechseinhalb Jahre Haft

Am Mittwoch verurteilte das Gericht den hauptangeklagten 26-jährigen Marokkaner dennoch zu sechs Jahren Haft wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Der 41-jährige Algerier bekam eine Strafe von sechseinhalb Jahre Haft - bei ihm kamen zu dem Terrorurteil auch noch Drogenbesitz und Diebstahl. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Entlastungzeuge untergetaucht

Das Verfahren war zuletzt im Februar vertagt worden, weil noch ein Entlastungszeuge gehört werden sollte. Der war aber unfauffindbar.

Dieser Zeuge - ein Marokkaner - war mit den beiden Angeklagten Ende 2015 drei Monate lang im Flüchtlingsquartier in der ehemaligen Autobahnmeisterei in Salzburg-Liefering untergebracht gewesen. Doch der Zeuge hatte einen negativen Asylbescheid erhalten und ist seitdem untergetaucht. Deshalb war am Mittwoch ohne dessen Zeugenaussage weiterverhandelt worden.

