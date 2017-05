Schwerverletzter beim Thujen-Ausreißen

Dienstagvormittag hat sich beim Ausreißen von Thujen-Stöcken ein 61-Jähriger schwer an der Brust verletzt. Der Mann hatte sich als „Gegengewicht“ auf einen Traktor gestellt, der die Pflanzen herauszog - und prallte gegen einen Bügel.

Der 61-Jährige war zusammen mit einem 67-Jährigen in Fusch an der Glocknerstraße (Pinzgau) dabei, die Thujen zu entfernen. Dazu hatten die beiden ein Stahlseil um die Pflanzen gelegt - und zogen sie mit dem Traktor aus der Erde.

Bei ruckartiger Bewegung vom Traktor gefallen

Damit bei diesem Manöver die Front des Traktors nicht den Bodenkontakt verliert, stieg der 61-Jährige auf einen vorne an der Arbeitsmaschine angebrachten Metallbügel - quasi als „Gegengewicht“. Doch beim Anfahren schnellte der Traktor laut Polizei plötzlich ruckartig nach vorne. Der 61-Jährige rutschte dadurch von dem Bügel und prallte mit dem Brust dagegen. Er wurde vom Rettungshubschrauber ins Spital nach Zell am See geflogen.