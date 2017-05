Einkaufszentren kritisieren neue Raumordnung

Die Vereinigung der österreichischen Einkaufszentren hat am Dienstag das neue Raumordnungsgesetz des Landes Salzburg kritisiert: Es bringe eine „planwirtschaftliche Zuweisung von Handelsflächen“ und verhindere Wachstum.

Der Obmann der österreichischen Fachvereinigung für Einkaufszentren (ACSC), Stephan Mayer-Heinisch, und der Salzburger Europark-Manager Christoph Andexlinger präsentierten am Dienstag ihre Einwände gegen das seit Jahren diskutierte neue Gesetz. Raumordnungs-Ressortchefin Astrid Rössler will mit dem neuen Gesetz ja den Wildwuchs von Geschäftsflächen auf der „grünen Wiese“ eindämmen, Spekulation mit bereits gewidmeten, aber nicht bebauten Bauland verhindern und so die hohen Grundpreise senken - mehr dazu Raumordnungs-Streit: Einigung in Sicht (salzburg.ORF.at; 23.7.2016).

Wunsch: Sonderbehandlung für Einkaufszentren

Doch die geplanten Einschränkungen bei der Widmung von Geschäftsflächen gingen ins Leere, gab sich Andexlinger überzeugt. Der Handel ist für ihn nicht Schuld an verwaisten Ortskernen. Er sei - im Gegenteil - davon am stärksten betroffen, so der Europark-Manager. Der Handel habe großes Interesse an einer Stärkung der Orts- und Stadtkerne. Man müsse ihm aber auch die Möglichkeit zur Entwicklung geben. Dies sieht Andexlinger im derzeitigen Entwurf nicht erfüllt.

Die Gesetzespläne des Landes würden „ein Nullwachstum und eine planwirtschaftliche Zuweisung von Handelsflächen“ bedeuten. Das verhindere Entwicklungsmöglichkeiten. Einkaufszentren dürften nicht mit Handelsgroßbetrieben gleichgesetzt werden. Sie seien ein Marktplatz mit vielen Betrieben und Funktionen und eher mit einer Einkaufsstraße vergleichbar. Das müsse im neuen Gesetz auch berücksichtigt werden.

Verfahren soll verpflichtend mit Bescheid enden

Andexlinger forderte außerdem, dass bei einer geplanten Erweiterung eines Einkaufszentrums ein Antrag auf Erlass einer Standortverordnung - anders als jetzt - mit einem Bescheid enden müsse. Nur so könnten auch Rechtsmittel gegen eine Entscheidung eingelegt werden. Die derzeitigen Gesetzesvorschläge würden den unbefriedigenden Zustand nicht beseitigen, kritisierte Andexlinger: „Der Effekt ist, dass man mehr oder weniger vom Wohlwollen der Entscheider abhängig ist.“

Der Entwurf gehe von einem grundsätzlich falschen Verständnis von der Funktion von Einkaufszentren aus, kritisierte Mayer-Heinisch. Diese seien nicht nur Orte des Handels, sondern würden auch Einrichtungen wie Postämter, Polizeistationen, Apotheken und Kulturangebote beinhalten. Sie wären auch ein sozialer Treffpunkt. Der Handel gehe dorthin, wo die Menschen sind. „Wir müssen uns täglich einer Abstimmung mit den Füßen stellen“, sagte Mayer-Heinisch.

Handel sieht sich nicht repräsentiert

Als „irritierend“ bezeichnete Andexlinger die Tatsache, dass in der Präambel des Gesetzesentwurfs zwar Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft oder Tourismus in die Raumordnungsziele Eingang gefunden haben, der Handel als einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in Salzburg aber nicht genannt werde.