Salzburgerin rammt Autos an Stauende

Beim Teisenberg auf der Autobahn Salzburg-München hat es einen schweren Verkehrsunfall mit sechs Verletzten gegeben. Eine junge Frau aus dem Tennengau rammte vor einer Baustelle mit ihrem Wagen drei vor ihr stehende Fahrzeuge.

Es wurde niemand eingeklemmt oder lebensbedrohlich verletzt. Allerdings erlitt die 22-jährige Salzburgerin laut Rotem Kreuz bei dem Crash schwere Verletzungen. Sie war in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs.

Ungebremst in drei Fahrzeuge

Beim Teisenberg zwischen Neukirchen und Anger ist eine größere Baustelle eingerichtet. Vor dem Gefahrenbereich entstand am Montagnachmittag bei regem Reiseverkehr ein Stau.

Ein Schweizer bremste seinen Pkw, in dem seine Familie saß, rechtzeitig ab; ebenso ein Autofahrer aus Nürnberg und einer aus Bozen. Die junge Salzburgerin dürfte laut Polizei das Stauende komplett übersehen haben. Sie fuhr laut Einsatzkräften ungebremst in die drei Autos.

Junge Lenkerin nach Salzburg gebracht

Feuerwehrleute aus Teisendorf, Freidling und Neukirchen sowie Einsatzkräfte des Roten Kreuzes waren rasch an der Unfallstelle. Die schwer verletzte Salzburgerin wurde ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht, zwei weitere leicht Verletzte zur Kreisklinik in Bad Reichenhall. Wenig später wurde eine vierte Person ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Diese war nach dem Unfall mit der Besatzung eines Abschleppwagens mitgefahren und erlitt offenbar einen Kollaps. Zwei weitere Verletzte konnten nach der Erstversorgung in die Obhut ihrer Hausärzte entlassen werden.

Die Autobahn in Richtung Salzburg war länger gesperrt, ehe der Verkehr über einen Parkplatz nahe der Unfallstelle umgeleitet werden konnten. An den beim Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 40.000 Euro.

