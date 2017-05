Hollywood-Musical über „Stille Nacht“

Das berühmte Weihnachtslied „Stille Nacht“ aus Salzburg wird nun von Hollywood-Filmmusikern für ein Musical verarbeitet. Das Projekt hat der Chef des Landestheaters eingefädelt. Die Uraufführung soll 2018 in der Felsenreitschule stattfinden.

ORF / Günther Pichlkostner

John Debney, von dem unter anderem die Musik zum Dschungelbuch stammt, wird komponieren. Der Text soll von Drehbuchautorin Hannah Friedman stammen. Richard Kraft ist Produzent und Regisseur. Als Intendant Carl Philip von Maldeghem vom Salzburger Landestheater ihn wegen eines Stille-Nacht-Musicals anrief, hielt er ihn zunächst für verrückt: „I thought you were crazy. None of what you said, made sense.“

Geburtswehen bei Vorstellung der Idee

Doch der Intendant klang offenbar überzeugend, deshalb hat Richard Kraft die Sache doch ernst genommen. Beim Besuch in den USA hat der Salzburger Intendant dann Mozartkugeln mitgenommen. Und Richard Kraft war überzeugt: „Er mir diese Schokolade gebracht, und das hat mich überzeugt.“

Im Beginn war klar, dass das Musical nicht die Geschichte der Entstehung des Weihnachtsliedes erzählen soll und auch nicht die Biografie von Gruber und Mohr. Beim Spaziergang durch Salzburg hatten die drei dann die zündende Idee: Ein Amerikaner, der in Salzburg die Liebe sucht und die Bedeutung des Stille-Nacht-Liedes entdeckt, soll die Story sein. Das Weihnachtslied wird in der Show gesungen – als Höhepunkt zum Schluss.

„Filmmusiker sind Meister der Emotion“

Warum hat Carl Philip Maldeghem gerade in Hollywood die Autoren für dieses Stück gesucht? „Stille Nacht umspannt die Welt mit seiner Friedensbotschaft. Da ist uns vor allem eingefallen, dass Filmkomponisten ähnlich emotionale Werke schaffen.“

Das Lied habe sich schließlich von den USA aus in die ganze Welt verbreitet, weil die Rainer Sänger es bei ihren Konzerten in New York im Programm hatten. Die Uraufführung des „Stille Nacht“-Stücks soll im November 2018 in der Felsenreitschule stattfinden. Das Landestheater erhält für das Projekt eine Sonderfinanzierung des Landes Salzburg.

Gerald Lehner

Kampf gegen Hitler mit dem Song

Unabhängig von den neuesten Musical-Plänen: Im Zweiten Weltkrieg spielte das Lied „Stille Nacht“ aus der Salzburger Gemeinde Oberndorf auch im Kampf der USA gegen Nazideutschland eine politisch wichtige Rolle.

Der nach Nordamerika geflüchtete Salzburger Leopold Kohr - später als Philosoph und Ökonom internatinal bekannt- warb mit der Entstehungsgeschichte für die Befreiung Österreichs. Auch Roosevelt und Churchill sangen es 1941 gemeinsam - mehr dazu in „Stille Nacht“ als politisches Lied (salzburg.ORF.at; 3.12.2014)