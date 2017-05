Einbruch in die Toni-Lenz-Hütte

Ein alpines Kriminalrätsel beschäftigt die Polizei. Wer ist vor kurzem in die Toni-Lenz-Hütte auf dem Untersberg bei Grödig (Flachgau) eingebrochen - direkt an der Staatsgrenze Bayerns zu Salzburg? Es gibt einen Sachschaden. Und der Täter hat zwei Flaschen Bier ausgetrunken.

Oder war es eine durstige Täterin? Mehrere Täter? Wanderer? Kletterer? Polizeibergführer Michael Hallinger aus Berchtesgaden ist mit den Recherchen befasst. Er wird in den nächsten Tagen in der Toni-Lenz-Hütte, die in den Sommermonaten von besonders vielen Salzburgern frequentiert wird, noch mögliche Spuren sichern. Die Hütte ist nach der Winterpause derzeit noch nicht bewirtschaftet. DNA und Fingerabdrücke könnten vielleicht noch da sein, sagte Hallinger am Montag dem ORF auf Anfrage: „Aber das ist bei Einbrüchen immer schwierig.“

Kommt bei den Ermittlungen auch der Polizeihubschrauber aus München zum Einsatz? Nein, auf keinen Fall, so der Alpinspezialist der Exekutive, der auch privat als hervorragender Alpinist bekannt ist: „Das schaffen wir gerade noch, da zu Fuß hinaufzugehen.“

Der Sachschaden an dem Gebäude beträgt laut einer ersten Schätzung mehrere hundert Euro.

Wanderer sah Hütte noch unversehrt

Der Tatzeitraum konnte auf die vergangene Woche eingegrenzt werden. In den Berchtesgadener Alpen, zu denen der Untersberg im Grenzland gehört, sind nach den Sturmtiefs der letzten Zeit noch kaum Wanderer unterwegs. In der Region sind auch keine Skitouren in dieser Seehöhe mehr möglich. Das geht in Stadtnähe von Salzburg und Berchtesgaden nur noch weiter oben, etwa im Watzmann-, Hundstod- und Hochkaltergebiet. Jedenfalls soll ein einsamer Wanderer vor mehr als einer Woche die Toni-Lenz-Hütte noch fest verschlossen und intakt vorgefunden haben. In den Tagen danach wurde das Schloss dann aufgebrochen.

Polizei sucht weitere Zeugen

Auch eine Wasserleitung sei verbogen worden, so Polizeibergführer Hallinger: „Dadurch gab es einen Wasserschaden in der Hütte.“

Die Toni-Lenz-Hütte ist auch bei Wanderern, Bergsteigern und Kletterern aus Salzburg sehr beliebt, weil die Wege in ihrer Umgebung das Netz auf dem österreichischen Teil des Untersberger perfekt ergänzen – so auch die Route über die Mittagsscharte zum Salzburger Hochthron.

Die Polizei im Berchtesgadener Land ersucht nun mögliche Zeugen um Hinweise. Telefon: +49-8652-94760.

Gerald Lehner, salzburg.ORF.at

