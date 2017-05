Betreuerin attackiert: Bewährung für 16-Jährigen

Bewährungsauflagen und Psychotherapie - das hat das Salzburger Landesgericht einem 16-Jährigen Montagvormittag vorgeschrieben. Der Jugendliche hatte im Jänner in einer Wohneinrichtung seine Betreuerin attackiert.

Der 16-Jährige hatte mit einem Holzstock auf die Betreuerin eingeschlagen. Bei seiner Festnahme attackierte er auch Polizisten. Laut Gutachten hat der Jugendliche eine Persönlichkeitsstörung und war zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig - deshalb verurteilte ihn das Gericht auch nicht zu einer Strafe.

Medikamenteneinnahme wird vom Arzt kontrolliert

Stattdessen bekommt der 16-Jährige strenge Bewährungsauflagen: So muss der Jugendliche für die kommenden Jahre in eine Wohneinrichtung in Hallein (Tennengau) einziehen und sich auch in psychotherapeutische Behandlung begeben. Weiters schreibt ihm das Gericht die Einnahme von stimmungsstabilisierenden Medikamenten vor. Diese Medikation muss er regelmäßig mit einer Blutspiegelkontrolle von einem Facharzt kontrollieren lassen. Sollte der Jugendliche gegen diese Auflagen verstoßen, wird er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.