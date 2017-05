Opernpreis für Festspiel-Uraufführung

Die im Vorjahr bei den Salzburger Festspielen gespielte Oper „The Exterminating Angel“ hat am Sonntag in London einen internationalen Opernpreis gewonnen. Das Werk von Thomas Ade wurde als beste Uraufführung 2016 geehrt.

Die Oper war von den Festspielen in Auftrag gegeben worden und hatte im vergangenen Sommer für Begeisterung bei Publikum und Kritik gesorgt - mehr dazu in Endlose Höllenparty zur Eröffnung (news.ORF.at; 29.7.2016).

Jetzt überzeugte das Werk auch die Jury beim Opera Award in London: Sonntagabend wurde es dort ausgezeichnet. Ade war darüber begeistert: „Salzburg war die ideale Wiege für mein Baby! – Ich hatte wochenlang Zeit, unter den besten Probebedingungen und mit den besten Sängerinnen und Sängern auf der Originalbühne des Hauses für Mozart zu proben.“

Salzburger Festspiele / Monika Rittershaus

Dritte Auszeichnung seit 2013

Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler war von der Auszeichnung begeistert: „Wie schön, dass wir zum dritten Mal mit einem Opera Award prämiert wurden: 2013 in der Kategorie ‚Bestes Festival‘, 2014 für ‚Norma‘ als ‚Beste Neuproduktion des Jahres 2013‘ mit Cecilia Bartoli und jetzt für ‚The Exterminating Angel‘. Dass wir mit einer zeitgenössischen Oper international Aufmerksamkeit erregen, ist den Salzburger Festspielen besonders wichtig.“

„The Exterminating Angel“ ist eine Koproduktion mit der Royal Opera im Covent Garden in London, der Metropolitan Opera in New York und der Kongelige Opera und Kopenhagen. Derzeit wird die Oper in London aufgeführt - mit derselben Besetzung wie in Salzburg und unter dem Dirigat des Komponisten.

Vier weitere Festspielkünstler prämiert

Auch vier weitere Künstler, die heuer bei den Festspielen im Einsatz sein werden, bekamen am Sonntag einen Opera Award: Christof Loy als bester Regisseur, Anna Netrebko als beste Sängerin, Dirigent Lorenzo Viotti als bester Newcomer und Tenor Juan Diego Florez als Gewinner des „Readers Award“.

Link: