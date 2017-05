Rätselhafte Verunreinigung in Kläranlage

Rätselhafte Verunreinigungen in einer Kläranlage beschäftigen die Gemeinde Werfen (Pongau). Denn in den Klärbecken im Ortsteil Tenneck werden immer wieder illegal entsorgte Schadstoffe festgestellt. Woher sie stammen, ist unklar.

Land Salzburg

Seit rund zwei Jahren werden in der Kläranlage des 1.000-Einwohner-Ortsteils Tenneck immer wieder ungewöhnliche Verunreinigungen festgestellt. „Wir können aber nicht sagen, was das für ein Stoff ist - ob das Öl ist, ob das Blut ist, ob das irgendwelche andere Chemikalien sind“, sagt der Werfener Bürgermeister Hannes Weitgasser (ÖVP). „Das Schwierige ist auch: Wir können nicht lokalisieren, aus welchem Bereich das kommt. Das kann im gesamten Ortsnetz von Tenneck eingebracht werden.“

Hohe Zusatzkosten für Gemeinde und Kanalbenützer

Für die Gemeinde ist es eine ärgerliche Sache: Die empfindliche Biologie der Abwasserklärung werde so gestört, was Kosten von mehreren tausend Euro nach sich ziehe, sagt Bürgermeister Weitgasser: „Das macht sich dann mit sehr hohen Betriebskosten bemerkbar. Beziehungsweise kommen wir in einen Bereich, dass die Werte, die uns die Wasserrechtsbehörde vorgibt, nicht mehr eingehalten werden könnten.“

Sollten die Einleitungen der illegalen Stoffen nicht aufhören, will die Gemeinde den Verursacher suchen. Dazu würden dann Proben aus einzelnen Kanalabschnitten genommen, um den Ursprung der Verschmutzung feststellen zu können. Diese Untersuchungen seien aber teuer, warnt der Bürgermeister - und die Kosten dafür müssten letzlich alle Kanalbenützer in der Gemeinde tragen.

