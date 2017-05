Überschlag mit 2,1 Promille im Wald

In einem steilen Waldstück bei Neumarkt am Wallersee (Flachgau) hat sich Sonntagabend ein Lenker mit 2,1 Promille Alkohol im Blut in seinem Auto überschlagen. In Bischofshofen (Pongau) fuhr ein Alkolenker der Polizei davon.

Im Neumarkter Ortsteil Wertheim-Sommerholz hatte der 25-Jährige gegen 19.00 Uhr auf einem steilen, engen Waldstück die Kontrolle über sein Auto verloren. Er prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Dach liegen, der junge Einheimische konnte sich aber selbst aus dem Wrack befreien.

FMT Pictures

Ein Alkotest bei dem 25-Jährigen ergab die 2,1 Promille. Er wird jetzt angezeigt und verliert seinen Führerschein. Der verletzte Lenker wurde von der Rettung ins Salzburger Unfallkrankenhaus gebracht. Feuerwehr und Abschleppdienst bargen das Autowrack.

Mehrere Unfälle bei Verfolgung in Bischofshofen

Auf der Flucht vor einer Polizeistreife in Bischofshofen verursachte ein Alkolenker gegen 18.00 Uhr gleich mehrere Unfälle: Der 59-Jährige stieß mit einem anderen Auto zusammen, streifte eine Brückenmauer und eine Hangsicherung und raste schließlich mit weit überhöhter Geschwindigkeit gegen eine Felsböschung. Dort war seine Flucht dann zu Ende.

Der Mann hat keinen Führerschein, ein Alkotest bei ihm ergab 2,4 Promille. Er und sein Beifahrer blieben bei der Flucht unverletzt. Der 59-Jährige wird jetzt wegen mehrerer Delikte angezeigt, der Wagen ist ein Totalschaden.