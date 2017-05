Saalfelden: Stromausfall durch Trafobrand

Ein Trafobrand hat Sonntagnachmittag die Stromversorgung in der 16.000-Einwohner-Stadt Saalfelden (Pinzgau) lahmgelegt. In den meisten Stadtteilen war der Strom rasch wieder da. Ein Teil der Bewohner musste aber länger warten.

Kurz vor 13.30 Uhr war es in dem Trafo der Salzburg AG nahe eines großen Supermarktes zu einem Erdschluss gekommen. Eine Anrainerin hörte einen lauten Knall aus dem Gebäude und sah wenig später Rauch aufsteigen. In dem Trafohaus waren einige Kabel in Brand geraten.

Die Feuerwehr Saalfelden und der Bereitschaftsdienst der Salzburg AG rückten rasch aus. Die Flammen waren mit versprühtem Kohlendioxid rasch gelöscht, verletzt wurde niemand.

Freiwillige Feuerwehr Saalfelden

Ganze Stadt kurzzeitig ohne Strom

Durch den Vorfall war aber im gesamten Saalfeldener Stadtgebiet die Stromversorgung kurzzeitig unterbrochen. In einem Teil der Stadt mussten die Einwohner sogar noch länger warten, bis bei ihnen wieder der Strom funktionierte. Ein Bezirksbrandermittler soll jetzt klären, was zu dem Feuer führte.

