Salzburgs Lehrlinge machen am öftesten Matura

In Salzburg machen so viele Lehrlinge nebenbei die Matura wie sonst nirgends in Österreich. Mittlerweile beträgt der Anteil rund 17 Prozent, fünf Mal mehr als erwartet. Besonders erfolgreich sind die Maturakurse in den Landbezirken.

Salzburg habe mit diesem Anteil österreichweit die meisten Maturanten unter den Lehrlingen, sagt Rudolf Eidenhammer, Lehrlingsreferent der Wirtschaftskammer. Für Berufsförderungsinstituts (BFI) -Direktor Werner Pichler ist die Regionalisierung der Kurse der Schlüssel zum Erfolg: „Gerade für Jugendliche ist es schwierig, am Abend neben dem Beruf vielleicht mit dem Moped noch 30 Kilometer zu fahren. Deswegen haben wir diese Angebote in Richtung einer stärkeren Regionalisierung gesetzt. Das wird eigentlich ganz gut angenommen.“

Das BFI der Arbeiterkammer bietet jetzt Maturaklassen für Lehrlinge in Bramberg (Pinzgau), Kuchl (Tennengau) und Straßwalchen (Flachgau) an. Das Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI) der Wirtschaftskammer bildet Lehrlingsmaturanten in Abtenau (Tennengau) aus. Dazu kommen Angebote in den jeweiligen Bezirksstellen der beiden Institute.

Erwartungen weit übertroffen

Die Möglichkeit zur Lehre mit Matura gibt es seit 2008 - und sie sei „definitiv“ ein Erfolgsmodell, so Pichler: „In der Planung sind wir damals alle zusammen davon ausgegangen, dass das in etwa zwei bis drei Prozent der Lehrlinge machen werden, weil es doch auch sehr anstrengend ist, neben dem Lehrverhältnis zusätzlich zu lernen und am Abend in den Kurs zu gehen.“

Doch jetzt wurden aus den erwarteten drei rund 17 Prozent der Lehrlinge. In absoluten Zahlen sind es 1.400 der 8.000 Salzburger Lehrlinge, die nebenbei die Matura machen.

