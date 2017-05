Salzburg heute im Zeichen des Marathons

Die Stadt Salzburg steht heute Sonntag ganz im Zeichen des Laufsports: Ab 9.00 Uhr sind die Marathonläufer quer durch das ganze Stadtgebiet unterwegs. Die Favoriten für den Sieg sowohl bei Damen als auch bei Herren kommen aus Kenia.

Hosea Kiprotich Rutto, Abraham Kipchirchir Limo und Simon Kamau Njeri sind die drei Favoriten für den Sieg heuer beim Salzburg Marathon. Die drei Kenianer, die gemeinsam in einer Trainingsgruppe trainieren, wollen dabei auch das Tempo hochhalten: „Wenn es die Wetterbedingungen zulassen, werden wir versuchen, eine gute Zeit zu laufen“, sagte Hosea Kiprotich Rutto vor dem Rennen an. Er ist mit 25 Jahren der Jüngste der drei. Seine persönliche Bestzeit lief er heuer im Jänner, als er den Pune Marathon in Indien in 2:12:18 Stunden gewann.

Salzburg Marathon / Uwe Brandl

Auch für das Frauen-Rennen kommt eine Siegkandidatin aus Kenia: Die 31-jährige Pamela Chemurgor Talam läuft zum ersten Mal außerhalb Kenias einen Marathon. Ihre größte Herausforderin ist die ungarische Olympiateilnehmerin Tünde Szabo, die im Vorjahr auch den internationale Wolfgangseelauf gewonnen hatte. Das im Vorfeld erwartete Duell der kenianischen Läufer mit äthiopischen Athleten kam allerdings nicht zu Stande - die Äthiopier bekamen nicht mehr rechtzeitig ihre Einreisegenehmigung bewilligt.

Weniger Teilnehmer als im Vorjahr

Insgesamt sind heute weniger Teilnehmer als in den letzten Jahren bei den Bewerben in Salzburg am Start - rund 6.500. Vor allem die Österreicher hätten „ausgelassen“, sagen die Veranstalter - mehr dazu in Weniger Läufer bei Salzburg-Marathon (salzburg.ORF.at; 2.5.2017). Neben den Marathon werden auch einige andere Bewerbe ausgetragen - so etwa ein Halbmarathon und ein Zehn-Kilometer-Lauf, der auch als Teamwettbewerb stattfindet.

ORF

Durch die Laufstrecke quer durch die Stadt Salzburg gibt es erhebliche Behinderungen im Verkehr. So sind zahlreiche Straßen gesperrt oder nur eingeschränkt passierbar. Auch der Busverkehr ist bis Sonntagnachmittag eingeschränkt - mehr dazu in Marathon-Wochenende bringt Verzögerungen (salzburg.ORF.at; 6.5.2017).

