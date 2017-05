Vermisster: Weitere Verdächtige im Visier

Polizei und Staatsanwaltschaft haben im Zusammenhang mit dem Verschwinden eines 63-jährigen Salzburgers jetzt zwei weitere Verdächtige im Visier: einen 28-jährigen Wirt und einen 55-jährigen Deutschen.

Seit Juli 2016 wird der 63-jährige Roland Krenn vermisst - er verschwand aus seiner Villa an der Hellbrunner Allee in der Stadt Salzburg. Im Zusammenhang mit seinem Verschwinden nahm die Polizei jetzt einen 23-jährigen Bekannten des Verschwunden in Untersuchungshaft - wegen Mordverdachts. Mehr dazu in Vermisster Salzburger: Festnahme (salzburg.ORF.at; 4.5.2017).

Doch auch gegen zwei weitere Verdächtige wird ermittelt, bestätigte die Staatsanwaltschaft den „Salzburger Nachrichten“ - allerdings nicht wegen Mordverdachts. Der 55-jährige Deutsche soll den Vermissten im Frühjahr 2016 bestohlen haben und jetzt untergetaucht sein. Bei dem 28-Jährigen soll der Vermisste einmal gearbeitet haben. Gegen ihn soll wegen des Verdachts der Freiheitsentziehung ermittelt werden. Die Anklagebehörde geht ja davon aus, dass der Vermisste getötet wurde. Von Roland Krenn fehlt trotz einiger Suchaktionen jede Spur.

Verteidiger des Inhaftierten kritisiert Behörden

Franz Essl, Verteidiger des inhaftierten 23-Jährigen, kritisiert die Vorgangsweise der Ermittler: Sein Mandant sei unschuldig und habe Krenn „sicher nicht“ getötet - außerdem: „Ohne Toten gibt es keinen Mord“. Der 63-Jährige könnte auch einen Unfall gehabt oder sich selbst getötet haben, so der Anwalt gegenüber den „SN“.

Allerdings soll ein Nachbar des Vermissten den 23-Jährigen belasten: Dieser sei nach dem Verschwinden des 63-Jährigen bei dessen Villa aufgetaucht und habe dem Nachbarn erklärt, dass sich Roland Krenn ein Yacht gekauft habe und jetzt einige Monate nicht auftauchen werde. Für diesen angeblichen Kauf oder einen Segeltörn fand die Polizei aber keinerlei Belege - im Gegenteil: Auch der Reisepass Krenns lag in seiner Villa.

