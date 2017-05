Fahrerin bewusstlos - Fahrzeuge kollidierten

Montagmorgen kollidierten an der Salzburger Stadtgrenze zwei Autos. Eine 36-jährige verlor während der Fahrt das Bewusstsein und damit die Kontrolle über das Fahrzeug. Dabei rammte sie den Wagen eines 51-jährigen Mannes.

Der Verkehrsunfall ereignete sich an der Grenze zwischen der Stadt Salzburg und der Gemeinde Wals-Siezenheim (Flachgau). An einer roten Ampel blieb die 36-jährige Fahrerin stehen. Als ihr plötzlich übel wurde, lenkte sie ihr Fahrzeug in eine Querstraße.

Beim Abbiegen nach rechts, verlor die Fahrerin aus dem Flachgau kurzzeitig das Bewusstsein und fuhr mit dem Pkw über einen Grünstreifen. Dabei kollidierte sie mit dem Wagen eines 51-jährigen Mannes.

Die 36-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und vom Roten Kreuz zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der 51-jährige Flachgauer blieb unverletzt.