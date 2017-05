Dieseltransporter verunglückt

Bei St. Johann (Pongau) ist Freitagfrüh ein mit Diesel beladener Lastwagen verunglückt. Er stürzte um. 500 Liter Treibstoff flossen aus. Die Straßensperre hatte auch Auswirkungen auf die Zentralmatura, weil auch der Schulbus nicht fahren konnte.

Die Ursache für den Unfall auf der Straße zwischen St. Johann und der Nachbargemeinde Großarl ist bisher unklar. Feuerwehrleute rückten aus, um den Diesel zu binden und Umweltschäden zu verhindern. Der Unfall geschah laut Einsatzleitung um ca. 6.00 Uhr.

Anreise zu Zentralmatura mit Hindernis

Einige Schüler aus dem Großarltal, die am Freitag bei der Zentralmatura in St. Johanner Schulen antreten müssen, gerieten durch die Straßensperre in Terminnot. Sie fuhren auf Großarler Seite der Bergstraße mit einem Taxibus bis zur Unfallstelle, passierten diese zu Fuß und nahmen dann wieder ein anderes Taxi bis zu ihren Schulen. Offenbar gelang es allen rechtzeitig, an den Prüfungen teilzunehmen.

Erdreich abgegraben

Der Pongauer Katastrophenschutzreferent inspiziert die Unfallstelle, um zu entscheiden, wie viel Erdreich noch abgegraben und entsorgt werden muss. Die Feuerwehr hat schon einige Spezialbehälter mit kontaminiertem Material gefüllt.

Autofahrer müssen auf der Großarler Straße weiterhin warten. Eine Umfahrung gibt es nicht. Wie lange die Arbeiten und die Sperre dauern, ist bisher nicht bekannt.