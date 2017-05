Veith wieder fit fürs Training

Skistar Anna Veith trainiert nach ihrer Verletzungs- bzw. Operationspause nun wieder. Sie will sich auf Schnee ab Ende Oktober wieder vorbereiten. Die Olympiasiegerin von Sotschi will in der kommenden Saison in Südkorea den Titel verteidigen.

Die Motivation für die Titelverteidigung sei schon vorhanden, sagt Veith. Sie holte im Super-G von Sotschi die Goldmedaille. In gut neun Monaten starten die Olympischen Spiele in Pyongchang. Dort will Veith wieder an den Start gehen: „Es gibt mir extrem viel Motivation, dass Olympia vor der Tür steht. Ich kann aus der Erinnerung sehr viele positive Dinge mitnehmen. Das motiviert mich jeden Tag. Bei mir brennt das Feuer schon.“

Kein Sommerticket nach Neuseeland

In einem halben Jahr will die Salzburgerin wieder auf Schnee trainieren. Damit lässt sie auch das sommerliche Überseetraining des Nationalteams im winterlichen Neuseeland in diesem Jahr aus: „Ich muss jetzt langsam steigern, dass die operierte Sehne sich anpassen kann an die Kräfte und Lasten. Das Wichtigste ist, dass ich auf meine Gesundheit schaue und dann schmerzfrei wieder auf den Schnee gehen kann.“

Wann sie genau in den neuen Ski-Weltcup und in die Olympia-Saison startet, das lässt Anna Veith vorerst noch offen.