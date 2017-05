Vermisster Salzburger: Festnahme

Im Fall des seit August vermissten Salzburgers Roland Krenn, hat die Polizei vergangene Woche einen 23-jährigen Flachgauer festgenommen. Er gilt als Tatverdächtiger. Die Polizei geht offenbar von einem Gewaltverbrechen aus.

Die Auswertung des Handys des Vermissten hat die Beamten offenbar auf eine heiße Spur gebracht. Die Analyse der Daten ergab, dass sich der 63-jährige Vermisste Roland Krenn, zuletzt mit einem 23-jährigen Mann aus dem Flachgau getroffen hat. Seit diesem Treffen gebe es keine Lebenszeichen mehr von dem Vermissten.

Nach weiteren Ermittlungen des Landeskriminalamts wurde der verdächtige Flachgauer am 26. April festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg in Puch bei Hallein (Tennengau) überstellt.

Seit April spurlos verschwunden

Ende August meldete ein Salzburger seinen Bekannten als vermisst. Während der Ermittlungen konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Vermisste Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Durch Auswertung der Handydaten des 63-Jährigen, konnten die Ermittler feststellen, dass er zuletzt am 19. Juli im Salzburger Stadtteil Kleingmain telefoniert hatte. Spuren führten außerdem in den Bezirk Oberwart im Burgenland, wo der Vermisste ein Haus besitzt.

Im November wurde die Leiche des Mannes am Grunde des Gartenteichs seines Hauses im Stadtteil Salzburg Süd vermutet. Gefunden wurde dabei jedoch nichts - mehr dazu in: Vermisster Salzburger: Teich ausgepumpt (salzburg.ORF.at; 17.11.2016)

Landeskriminalamt hofft weiter auf Hinweise:

Polizei Salzburg

Das Landeskriminalamt Salzburg bittet weiterhin um Hinweise auf den Verbleib des Vermissten Roland Krenn unter der Telefonnummer: 059133/50-3333