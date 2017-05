14-Jähriger vor Prozess festgenommen

In der Stadt Salzburg haben Polizisten einen 14-jährigen Schüler jetzt auf Antrag des Gerichts festgenommen. Der Jugendliche hat sich nämlich beharrlich geweigert dort zu einer Verhandlung zu erscheinen.

Wegen gefährlicher Drohung ist der 14-jährige Salzburger angeklagt und müsste deshalb zu einer Gerichtsverhandlung erscheinen. Weil der Jugendliche auch nach mehrmaliger Vorladung nicht zu Gericht kam und alle Versuche ihn dort vorzuführen gescheitert sind, haben die Polizisten ihn nun festgenommen. Der 14-Jährige hatte sich immer versteckt, konnte jetzt aber an seiner Wohnadresse in Salzburg-Lehen festgenommen und in die Justizanstalt nach Puch-Urstein (Tennengau) gebracht werden. Seine Mutter wurde laut Polizei darüber informiert.

Justiz muss über U-Haft entscheiden

Die Justiz hat nun höchstens 48 Stunden Zeit, um über eine Untersuchungshaft des jungen Salzburgers zu entscheiden, heißt es beim Landesgericht. Es wird geprüft, ob Fluchtgefahr als Haftgrund besteht und ob nicht gelindere Mittel zur Anwendung kommen können. Denkbar wäre, dass sich der Jugendliche bis zu seiner Gerichtsverhandlung regelmäßig bei einer Polizeiinspektion melden muss. Grundsätzlich werden Jugendliche ab 14 Jahren strafrechtlich zur Verantwortung gezogen und sind schadenersatzpflichtig.