Wandern als Inszenierung wieder gefragt

Salzburgs Touristiker können aufatmen, denn der Trend zum Wandern hält ungebrochen an. Allerdings nicht länger als öde Aktivität für Senioren, sondern als ausgeklügelte, moderne Inszenierung vor allem für junge Urlauber.

Wandern bedeutet heute nicht mehr einfach nur zu gehen. Immer öfter wird das Wandern inzwischen als Event präsentiert und gekonnt durch Videos und Bilder in sozialen Medien wie Facebook oder Instagram regelrecht inszeniert. Davon profitieren nicht zuletzt auch Hersteller von Funktionsbekleidung zum Wandern, sagt der Chefredakteur der Zeitschrift „Bergwelten“, Klaus Haselböck. Wandern war denkbar schlicht und ungestylt, bestenfalls in Kniebundhosen und kariertem Hemd, das geht heute garnicht mehr, sagt Haselböck.

Junge begeistern sich für eigene Wanderbilder

Wanderbilder - ob bearbeitet oder nicht - bringen inzwischen auch junge Menschen auf den Geschmack wandern zu gehen, sagt der Fotograf Tom Klocker. „Man kann sich so gut gegenseitig motivieren, um noch die bessere Wettersituation einzufangen oder zugleich etwas Sportliches zu machen“, sagt Klocker.

Auch die Wissenschaft wird mittlerweile bemüht, um den positiven Effekt des Wanderns zu unterstreichen. Das Land Salzburg ist dabei auch in Bezug auf die gesundheitstouristische Umsetzung in Europa führend, sagt Arnulf Hartl von der Medizinischen Privatuniversität Salzburg.

Wandertrend in der Sommerbilanz bemerkbar

Weil beim Wandern oft die Leistung mehr zählt als der Genuss, ist es schwierig, die individuell passende Dosierung zu finden, um Freude an der Wanderung zu behalten, sagt der Pinzgauer Bergführer Markus Mayrhofer aus Leogang. Wandern - wie auch immer inszeniert - bringt ein Plus bei den Sommergästen in Salzburg. Deren Zahl ist in den vergangenen zehn Jahren um 30 Prozent gestiegen.