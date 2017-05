Altstadt-Handwerker zeigen ihr Können

85 Handwerksbetriebe in der Salzburger Altstadt lassen in den kommenden zwei Wochen Besucher in ihre Werkstätten blicken. Bei der Aktion „Hand - Kopf - Werk“ wollen sie zeigen, wie vielfältig das Handwerk in der Altstadt ist.

Einer der an der Aktion teilnehmenden Betriebe ist die Zuckerlwerkstatt in der Philharmonikergasse. 45 verschiedene Zuckerlsorten werden hier nach alten Rezepten handgemacht. Die Zutaten kommen zu 95 Prozent aus Österreich. Ein Sänger und eine Juristin haben für diesen Handwerksbetrieb ihre sicheren Berufe an den Nagel gehängt und sich in Abenteuer gestürzt.

Immer mehr Kunden haben massenhaft erzeugte Industrieware satt und sehnen sich nach handwerklich hergestellten besonderen Kostbarkeiten, berichtet Zuckerlmacher Christian Mayer. Bis in die 1960iger Jahre war Zuckerlmacher sogar noch ein eigener Lehrberuf. Heute ist er fast ausgestorben, denn die Zuckerlwerkstatt gibt kräftige Lebenszeichen von sich.

Handwerker präsentieren Vielfalt ihrer Erzeugnisse

Auch „Knopferl-Mayer“ am Rathausplatz besteht seit 1758 und zeigt während der Aktionswochen zum ersten Mal wie Knöpfe handwerklich hergestellt werden.

In ihrem Handtaschen-Atelier „Art-Bags“ in Salzburg-Nonntal zeigt Andrea Maria Reiser wie vier Salzburger Schneiderinnen nach ihren Entwürfen persönliche Taschen fertigen, die optimal zum jeweiligen Outfit passen. Altes und neues Handwerk den Salzburgern näher bringen, dieses Ziel wollen die Handwerksbetriebe mit insgesamt 150 Veranstaltungen in den kommenden zwei Wochen erreichen.

Handwerksvorführungen für Interessierte Salzburger Handwerk den Salzburgern näher bringen, dieses Ziel wollen traditionelle und neue Betriebe in den kommenden zwei Wochen erreichen.

Link: