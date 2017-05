St. Veit erhält Reha-Zentrum für Kinder

Nach Jahren politischen Tauziehens wird jetzt ein Reha-Zentrum für krebskranke Kinder in St. Veit (Pongau) gebaut. Bis zu 32 junge Patienten können sich künftig hier nach schweren Operationen erholen.

Rund 250 Kinder erkranken pro Jahr in Österreich an Krebs, in Salzburg sind es etwa 25. Weil es für sie bisher keine passende Nachbehandlung gab, wurden sie häufig zur Genesung nach Deutschland geschickt. Um diese Versorgungslücke jetzt zu schließen, entsteht in St. Veit derzeit ein neues Reha-Zentrum für bis zu 32 Kinder, dazu 50 Betten für deren Angehörige. „Die gesamte Familie wird als ein Patient betrachtet. Es ist für Familien unglaublich wichtig, gestärkt aus diesem Aufenthalt hervorzugehen“, sagt die Obfrau der Kinderkrebshilfe Salzburg, Heide Janik.

In St. Veit werden künftig Kinder behandelt, die Therapien gegen Krebs durchgemacht haben oder die an schweren Stoffwechselerkrankungen leiden. Kleine Patienten, die akut Hilfe brauchen, erhalten Unterstützung vom nahegelegenen Spital in Schwarzach (Pongau).

ORF

Reha-Zentrum soll Medizin-Arbeitsplätze schaffen

Bei den Reha-Patienten gilt der Grundsatz, dass Kinder in der Medizin besondere medizinische Bedürfnisse haben und eben keine kleinen Erwachsenen sind, sagt der Vorstand Kinderabteilung im Krankenhaus Schwarzach, Josef Riedler.

Die Gemeinde St. Veit wollte ursprünglich alle medizinischen Fächer in einer großen neuen Kinder-Reha-Abteilung abdecken. Das ist allerdings nicht gelungen, weil die Gemeinde Rohrbach (OÖ) jetzt ebenfalls einen eigenen Reha-Standort erhält. Im Pongau werden jetzt Mitarbeiter für die neue Einrichtung gesucht, denn neben dem touristischen Bereich sind auch andere Arbeitsplätze wichtig, sagt dazu der St. Veiter Bürgermeister, Sebastian Pirnbacher (ÖVP).