Pinzgauer von Baumstamm schwer verletzt

Bei Forstarbeiten in Saalfelden (Pinzgau) ist am Montagabend ein 33-Jähriger am Rücken schwer verletzt worden. Der Einheimische musste per Hubschrauber ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht werden.

Der 33-Jährige fällte mit seinem Vater und seinem Bruder Bäume. Als der Vater die Baumstämme anschließend mit einer Traktorseilwinde zu einem Güterweg ziehen wollte, verhakte sich ein Stamm. Laut Polizei schnellte der Stamm dann plötzlich bergab, traf den 33-Jährigen am Rücken und schleuderte ihn zu Boden.

Schwere Rückenverletzungen beim Holzziehen

Vater und Bruder eilten dem Schwerverletzten sofort zu Hilfe und alarmierten Rettung und Polizei. Bergretter bargen den Saalfeldener, anschließend wurde er ins Spital nach Zell am See (Pinzgau) geflogen.

