Balkonbrand gefährdet dutzende Bewohner

Ein Feuer auf einem Balkon in Salzburg-Taxham hat in der Nacht auf Dienstag dutzende Menschen in Lebensgefahr gebracht. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Bewohner das Mehrfamilienhaus vorübergehend verlassen.

Das Feuer war auf einem Balkon im zweiten Stock ausgebrochen. Die Rauchentwicklung dabei war so stark, dass das ganze Gebäude evakuiert wurde. 38 Feuerwehrleute konnten die Flammen rasch löschen.

Die Wohnungsbesitzerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt.

